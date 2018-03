Waar te ravotten? Speelkaart wijst de weg STAD LANCEERT WEGWIJZER NAAR PRETPLEKKEN VOOR KIDS JORIS VERGAUWEN

02u54 0 Sint-Niklaas De zowat negenduizend kinderen in de kleuter- en lagere scholen van Sint-Niklaas krijgen van het stadsbestuur een bijzondere speelkaart cadeau. Daarop staan álle speelplekken, inclusief de speeltoestellen aangeduid die in de stad en de deelgemeenten te ontdekken zijn.

"Kijk, het is alsof de stad één grote speeltuin is." De jongeren van het vijfde leerjaar van de basisschool Berkenboom in de Ankerstraat kregen de nieuwe speelkaart van Sint-Niklaas gisteren in primeur te zien. En hoewel ze er zelf een beetje aan hebben meegeholpen, namen ze de kaart toch nog met grote ogen in ontvangst. "Waw, nu weten we echt waar naartoe!"





Interactief hebbeding

Tot voor kort was het voor de jongste generaties Sint-Niklazenaren moeilijk om het bos nog te zien door alle speelbomen. Spelen mag je overal, maar waar bevinden zich al die speelpleintjes en -plekken? En waar staan welke speeltoestellen? Om dat letterlijk mooi in kaart te brengen, is er nu dus de speelkaart van Sint-Niklaas en van de drie deelgemeenten. "We hebben al die plekken mooi en overzichtelijk voorgesteld met deze kaart. Het is bovendien een leuk ontworpen en interactief hebbeding voor kinderen. Om de speelkansen voor kinderen nog meer bekend te maken, konden we eigenlijk geen betere manier bedenken", aldus schepen voor Jeugd Wout De Meester (Groen).





In 2012 werd het actieplan Speelweefsel de leidraad voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling en het 'speelruimtebeleid' van de stad. "We zijn met een belangrijke inhaalbeweging bezig op vlak van speelinfrastructuur: meer en vernieuwde openbare speelplekken mét kwalitatieve speeltoestellen. En daar gaan we mee verder. De volgende jaren staan er nog meer speelprojecten in de steigers. Deze speelkaart biedt daarom ook een goed zicht op de huidige situatie."





Het is bovendien allerminst een saai stadsplan geworden. "We hebben bewust geen foto's gebruikt, maar wel de kindvriendelijke en intussen ook populaire, herkenbare illustraties van de Sint-Niklase Emma Thyssen. Bovendien heeft Emma Thyssen ook de speeltoestellen op de kaart getekend die in werkelijkheid op de verschillende speelplekken staan. Dat maakt het voor kinderen ook veel leuker. Als extra doe-luik bij de speelkaart zit er een stickervel bij waarmee kinderen hun favoriete speelplekken kunnen aanduiden."





De speelkaart wordt de komende week bedeeld in alle kleuter- en lagere scholen in de stad en de deelgemeenten. Ze is ook te verkrijgen via www.sint-niklaas.be/speelkaart en in de rekken van een aantal stadsgebouwen, zoals de bib, het stadhuis, het Welzijnshuis en Huis van het Kind.





