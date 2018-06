Vurige reisverhalen in reisbureau 05 juni 2018

Cultuurvereniging Singeling en het cabaretduo Awaal Nem trekken deze maand naar de stemmige tuin van een reisbureau in de Nieuwstraat met de voorstelling 'Vurige reisverhalen'. Het is al voor de vierde keer dat ze met deze bijzondere reisverhalen uitpakken. Ditmaal brengen Helga Collyn, Piet Borms, Dirk Luyckx en Trees Heirbaut hun verhalen voor de grote vakantie, wat mogelijk ook inspiratie kan bieden voor mensen met reisintenties. Op zaterdag 16 juni zijn er twee voorstellingen, om 19.30 en om 21.15 uur. Dat vindt plaats in het reisbureau van Dirk Braem en Anne Vandergucht in de Nieuwstraat 15 in Sint-Niklaas. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar in het reisbureau of telefonisch via 03/776.15.35. Info: www.singeling.be. (JVS)