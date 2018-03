VTS-site wordt Vakschoolhof VERKOOP PRIVATE DELEN VAN START ZATERDAG OPENDEURDAG JORIS VERGAUWEN

06 maart 2018

02u59 0 Sint-Niklaas Het nieuwe woongebied op de VTS-site midden in het Sint-Niklase stadscentrum krijgt de naam Vakschoolhof. Nog dit jaar starten alle partners er met de bouw van de in totaal 63 woongelegenheden. De private delen gaan vanaf deze week al in verkoop.

Op de VTS-site tussen het OLV-plein en de stadsschouwburg wordt alles in gereedheid gebracht voor de start van de renovatie en bouw van de woningen. De stad en Interwaas namen er het initiatief, met steun van het federaal grootstedenbeleid, om de voormalige schoolsite van de Vrije Technische Scholen (VTS) om te vormen tot een kwaliteitsvol, stedelijk binnengebied. Er komen in totaal 63 woongelegenheden van vijf verschillende partners. De Waasse Landmaatschappij renoveert vijf sociale koopwoningen, de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij bouwt en renoveert vijftien sociale huurappartementen, Interwaas en de stad renoveren veertien appartementen en de private partner Mevaco uit Aalter ontwikkelt 29 appartementen. In het najaar moeten alle partners er aan de slag zijn met de bouwwerkzaamheden.





Complexe oefening

De private partner Mevaco gaat deze week al van start met de verkoop van de eerste reeks appartementen, op plan. Het gaat om de flats die in het refter- en kapelgebouw worden ingericht. De overige appartementen, in het beschermde herenhuis aan het OLV-plein, komen later aan bod. "We zoeken altijd nieuwe uitdagingen en dit is er zeker zo één. Een nieuwe bestemming geven aan een bestaand gebouw is vaak een complexe oefening, maar daar hebben we ervaring mee. In dit project wordt zeker de herbestemming van het herenhuis niet simpel. Het karakter van dit binnengebied en de ideale ligging maakt dit een uniek woonproject", klinkt het bij Jef Meerschman van Mevaco. Geïnteresseerde kopers kunnen op zaterdag 10 maart tussen 11 en 16 uur kennismaken met de renovatieplannen op de VTS-site. Die naam verdwijnt overigens ook. Het woonproject krijgt de naam De Vakschool. Het openbaar domein zal de naam Vakschoolhof dragen. Zaterdag wordt het nieuwe logo en de gemeenschappelijke website voor dit woonproject gelanceerd. "In september 2017 heeft de muziekacademie hier de eerste stap gezet met de ingebruikname van enkele nieuwe muzieklokalen. We gaan nu naar een nieuwe fase met de start van de renovatie- en bouwwerken later dit jaar", aldus schepen Christel Geerts (sp.a) en Interwaas-directeur Bart Casier. "Tegen 2020 willen we hier afronden en als sluitstuk de drie nieuwe, groene openbare pleinen inrichten. De hele site zal dan ook toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers."