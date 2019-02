VTS gaat op zoek naar nieuwe naam (en roept daarvoor jouw hulp in) JVS

14 februari 2019

15u36 0 Sint-Niklaas De Vrije Technische Scholen (VTS) gaat op zoek naar een nieuwe naam. Daarvoor rekent de school op de inbreng van het grote publiek. Via www.schoolzktnaam.com kan iedereen een suggestie doen. De nieuwe naam moet duidelijk maken welke koers de school vandaag vaart. “We zijn geen vakschool meer, maar een school die focust op techniek, wetenschap en innovatie”, klinkt het.

De naam Vrije Technische Scholen bestaat al sinds 1958. Een bekende naam is het, in de ruime regio. Vele generaties hebben er een vak geleerd. Maar in april 2019 komt aan de naam ‘VTS BSO/TSO’ een einde. De school zelf ondergaat een transformatie, wat samenvalt met de zoektocht naar een nieuwe naam. “Het is tijd voor verandering. De naam van onze school is niet langer representatief voor wat de school te bieden heeft. Uiteraard kijken we met veel respect terug naar de VTS van vroeger. Die naam heeft voor een grote bekendheid gezorgd, met die naam is deze school groot geworden. Maar aan de naam VTS hangt ook de stempel ‘vakschool’, en dat zijn we niet meer. Een groot deel van de leerlingen stroomt namelijk door naar het hoger onderwijs. Bovendien zijn we geëvolueerd naar dé STEM-school van Sint-Niklaas, waarmee we ook steeds meer meisjes aantrekken. Onze school biedt een opleiding voor toekomstige ingenieurs en wetenschappers aan. Daarom is het voor ons een evidentie dat we niet meer spreken over een vakschool, maar over een school voor wetenschap en techniek”, legt directrice Fleur Hofman van VTS BSO/TSO uit.

Van technologie tot engineering, de inzet van gesofisticeerde apparatuur zoals robots, CNC-machines, 3D-printers en lasercutters, met de licentie van de LEGO-studio tot duaal leren en de samenwerking met bedrijven: VTS profileert zich vandaag op een heel andere manier. “We zijn helemaal klaar om de verwachtingen van de huidige en toekomstige digitale generatie te overtreffen. Als school zijn we geëvolueerd en bereiden we onze jongeren voor op geautomatiseerde productieprocessen. Dat zullen we binnenkort ook uitdragen met een nieuwe naam. Elke verandering is natuurlijk even wennen. Als school zijn we er ons van bewust dat er een overgangsfase zal zijn, maar die fase weegt niet op tegen de wedergeboorte van onze school.”

Schoolzktnaam.com

Om de ideale naam te vinden, heeft VTS BSO/TSO de website schoolzktnaam.com ontwikkeld en een grootschalige wedstrijd uitgeschreven. Vanaf vandaag kan iedereen daar suggesties indienen. Op 21 maart worden de drie topfavorieten bekendgemaakt. Begin april wordt dan de winnaar gekozen. Wie de winnende naam aanlevert, mag zich verwachten aan een fijne prijs. “Als school vervullen we een belangrijke sociale functie. Daarom vinden we het ontzettend belangrijk om iedereen bij deze wedstrijd te betrekken. We zijn ontzettend benieuwd hoeveel inzendingen we zullen ontvangen en vooral onder welke nieuwe naam we binnenkort mogen verder werken.”

Info: www.schoolzktnaam.com.