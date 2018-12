VTS en Go-Solar pionieren met samenwerking voor opleiding hernieuwbare energie “Kloof tussen school en bedrijfswereld verkleinen” Yannick De Spiegeleir

04 december 2018

18u21 0 Sint-Niklaas De tewerkstelling in de sector van de hernieuwbare energie zal de komende jaren sterk groeien. Tegelijkertijd zijn scholen op zoek naar bedrijven waar hun leerlingen leren werken met de nieuwste apparatuur. VTS uit Sint-Niklaas en zonne-energiespecialist Go-Solar vonden elkaar in een samenwerking voor de gloednieuwe opleiding ‘hernieuwbare energie’.

Maarten Peelman behaalde vorig jaar zijn diploma ‘Centrale verwarming en Sanitaire Installaties’ aan het Oscar Romerocollege in Dendermonde. Als gemotiveerde leerling ging hij op zoek naar een specialisatie in hernieuwbare energie: een sector met groeipotentieel. Zijn zoektocht bracht hem uiteindelijk in Sint-Niklaas waar VTS als eerste school in onze provincie de nieuwe opleiding aanbiedt die zich toespitst op duaal leren: een combinatie van leren op school én op de werkvloer.

Het bedrijf Go-Solar in Waasmunster engageerde zich om een werkplek te voorzien voor leerlingen van de nieuwe opleiding. Onder het aandachtige oog van zijn mentor Mathias Peelman, elektricien bij Go Solar, leert Maarten de kneepjes van het vak. “Op die manier willen we iets terugdoen voor de maatschappij én de grote kloof tussen de scholen en de bedrijfswereld verkleinen”, zegt An Van Buynder, die samen met haar man Chris Poppe en zakenpartner Roy Mulder Go-Solar leidt. Het Waasmunsterse bedrijf gespecialiseerd in zonnepanelen, batterijopslag en laadpalen kent de laatste jaren een sterke groei met 45 werknemers in Waasmunster en de opening van een nieuwe vestiging in Brecht. “Maarten krijgt bij ons de kans om te proeven van alle facetten van het bedrijf. Daarnaast staan er bij ons bedrijf vijf tot zeven vacatures open. Wie bij ons werkt, komt in een warm nest terecht en zo’n werkstage kan de perfecte présollicitatie zijn als we tevreden zijn over het werk van de leerling”, verduidelijkt Poppe.

Ook VTS hamert op de voordelen van duaal leren. Een leervorm die mogelijk is vanaf de derde graad. “De technologische sector evolueert razendsnel. Onze leerlingen komen op de werkplekken in aanraking met de nieuwste apparatuur. Bovendien wordt er niet langer gewerkt met een puntensysteem, maar wel met competenties. In andere landen is de combinatie van school en werk de normaalste zaak. VTS wil daar ook volop op inzetten”, zeggen tewerkstellingsbegeleider Anja Noppe en leerkracht Wim Van Echelpoel. Directrice Fleur Hofman beaamt. “In de toekomst willen we het aantal opleidingen ‘duaal leren’ uitbreiden van 5 naar 20. De beslissing over onze erkenningsaanvraag valt binnenkort.”

Leerlingen die op zoek zijn naar meer informatie over het aanbod van VTS kunnen surfen naar www.vtssn.be of mailen naar vts.duaal@vtssn.be.