Vrouw steekt partner in de borst na hevige ruzie Kristof Pieters

24 februari 2019

15u48 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdagavond een vrouw opgepakt na een steekpartij in een woning in de Pastoor De Meerleerstraat in Sint-Niklaas. Ze had na een hoog oplopende ruzie haar partner enkele steekgewonden toegebracht.

De feiten deden zich zaterdagavond iets voor 20 uur voor in een woning in de Pastoor De Meerleerstraat. Het slachtoffer werd door zijn partner met een mes in de borststreek gestoken. De man werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn situatie is stabiel. De politie beschouwt het als een geval van intrafamiliaal geweld. De vrouw werd zondag verhoord met het oog op een voorleiding bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.