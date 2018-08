Vrouw probeert woning ex-vriend in brand te steken: vijf jaar cel gevraagd Koen Baten

02 augustus 2018

12u00 0 Sint-Niklaas Rebecca B. (40) moest zich verantwoorden voor brandstichting bij haar ex-vriend F.R. Yves D.M., een vriend van haar, stond ook terecht, maar dan voor schuldig verzuim.

Op 29 april van dit jaar stak de vrouw in de Meesterstraat in Nieuwkerken-Waas de voordeur van de woning van haar ex-vriend in brand. Meteen na de feiten legde ze bekentenissen af. "Ik heb benzine gebruikt die ik thuis had staan", klonk het. "Tot twee weken voor de feiten waren we nog samen — we hebben een kind van 6 jaar. Maar hij gebruikte mij voor mijn geld, en bedreigde mij. Ik wou wraak nemen."

Ze bleek ook niet aan haar proefstuk toe te zijn. Want in 2013, toen ze nog een relatie had met het slachtoffer, probeerde ze de woning ook al in brand te steken. Ze gooide toen lucifers door de brievenbus in de deur op enkele spuitbussen. Een buurtbewoner die getuige was, kon tijdig helpen om de vlammen te doven. Overigens kon ook bij de brandstichting op 29 april een buurtbewoner tijdig alarm slaan.

Op die 29ste april was Rebecca B. samen met Yves D.M., een vriend, op café beland. Daar waren ze stevig beginnen drinken. "Ze had al de hele dag proberen bellen naar haar ex, maar hij nam niet op", aldus D.M. "Tot hij 's avonds dan toch terugbelde. Na dat telefoontje zei ze dat ze zijn huis in brand ging steken, en daarop is ze vertrokken. Maar ik wist niet dat ze brandversnellers in huis had en ik verwachtte zeker niet dat ze het ook effectief zou doen."

"De bewijzen zijn overweldigend", liet het Openbaar Ministerie echter verstaan. "Haar schoenen roken naar brandversneller en de tweede partij was op de hoogte. Bovendien heeft ze bekentenissen afgelegd. We vragen dan ook een strenge straf."

Rebecca B. riskeert vijf jaar cel, maar kan daar aan ontsnappen indien ze zich laat opnemen in een psychiatrische instelling. Haar vriend riskeert zes maanden cel voor schuldig verzuim. Uitspraak op 9 augustus.