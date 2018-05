Vrouw opgepakt voor brandstichting bij ex 15 mei 2018

Een 40-jarige vrouw is aangehouden op verdenking van brandstichting in de woning van haar ex-partner in de Meesterstraat in Nieuwkerken. Rebecca B. overgoot op maandag 30 april de voordeur van haar ex met benzine en stak die in brand. De brand was gelukkig snel geblust, maar de woning liep wel rook- en roetschade op. Een verdachte was snel in het vizier van de politie. Rebecca B. probeerde in november 2013 al eens eerder om het huis van haar ex-partner in brand te steken. Toen stak ze brandende lucifers door de brievenbus van de deur. De vrouw kwam er vanaf met opschorting van straf, maar moest zich wel laten psychiatrisch laten behandelen en hulp zoeken voor haar alcoholprobleem. Rebecca B. verklaarde destijds dat ze het niet kan verkroppen dat haar ex-partner het kind dat ze samen hebben niet wil erkennen. De politie pakte haar kort na de nieuwe feiten op en arresteerde ook nog een medeplichtige. Die was op de hoogte van haar plannen en probeerde haar ook een vals alibi te bezorgen. De man werd onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Rebecca B. is overgebracht naar de gevangenis. (PKM)