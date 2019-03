Vrouw kritiek na CO-intoxicatie in badkamer Kristof Pieters

03 maart 2019

20u36 5

In een appartement in de Knaptandstraat in Sint-Niklaas is zondagavond een vrouw bewusteloos aangetroffen in haar badkamer. De hulpdiensten moesten het slachtoffer ter plaatse reanimeren. Ze werd met de brandladder van de brandweer via het raak geëvacueerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om een geval van CO-intoxicatie. De oorzaak is vermoedelijk een defect aan de boiler in de badkamer van het appartement. Het is niet duidelijk hoe lang de vrouw er al lag vooraleer ze werd gevonden.