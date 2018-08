Vrouw in levensgevaar bij frontale botsing 13 augustus 2018

Twee auto's zijn gisteren rond 14.30 uur frontaal op elkaar gebotst in de Gentstraat in Belsele. De klap was enorm. Een vrouw raakte levensgevaarlijk gewond. Ze werd ter plaatse gereanimeerd. Twee anderen, de bestuurders van beide auto's, raakten zwaargewond, maar verkeerden niet in levensgevaar. De brandweer moest één van de bestuurders uit de auto bevrijden. Een verkeersdeskundige van het parket kwam de nodige vaststellingen doen. Door het ongeval was de Gentstraat een tijd in beide richtingen afgesloten. (JVS)