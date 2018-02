Vrouw die huis in eigendom heeft uit sociale woning gezet 16 februari 2018

02u55 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas heeft de sociale huisvestingsmaatschappij één huurder uit een sociale woning gezet. De vrouw bleek nog een huis in eigendom te hebben. Een nieuwe wet verbiedt dat en de overgangsperiode vervalt eind deze maand.

Vanaf eind deze maand kan een sociale huurder uit zijn woning gezet worden, als die huurder (mede-)eigenaar is van een onroerend goed. Een nieuwe wet, die vorig jaar al in werking is getreden, verbiedt dat voortaan. In Sint-Niklaas heeft de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij (SNMH) tot nu toe één sociale huurder uit een woning gezet. "We voeren controles uit. Als we merken dat iemand nog een eigendom heeft, nodigen we die persoon uit voor een gesprek", zegt SNMH-directeur Geert Verhoeve. "We bekijken eerst of die huurder een onroerend goed in volle eigendom heeft of door een erfenis slechts voor een deel mede-eigenaar is. Want dat is toch een heel ander verhaal. Als sociale huisvestingsmaatschappij hebben we de ruimte om in elk dossier een billijk oordeel uit te spreken. Er zijn intussen al dossiers van vijf sociale huurders besproken. In één geval bleek die volledig eigenaar van een woning. Die huurder heeft zes maanden de tijd gekregen om haar sociale woning te verlaten. In de andere gevallen ging het om een erfdeel, waaruit geen inkomsten werden verkregen. Dat wordt dan gedoogd, maar we willen wél op de hoogte gehouden blijven van de verdere evolutie."





Uitvoering wet opschorten

De PVDA roept in Sint-Niklaas op om de uitvoering van de nieuwe wet op te schorten. "We vrezen dat enkele tientallen families hun sociale woning dreigen te moeten verlaten. We vragen dus een opschorting op uithuiszettingen ten gevolge van deze wetgeving. Het kan niet zijn dat men de lange wachtlijsten probeert op te lossen door het aantal gegadigden te verminderen", stelt Jef Maes (PVDA). "Bovendien krijg je nog een sterkere gettovorming als je alle mensen wegduwt die een deel van een huis erven." Volgens Verhoeve zal het zo'n vaart niet lopen. "We hebben vijf dossiers gehad tot nu toe, waar in één geval een gevolg aan is gegeven. Als een sociale huurder nog een woning heeft, hoeft die niet in een sociale woning te wonen. Dat is het doel van die nieuwe wet." (JVS)