Vrouw (77) in levensgevaar na botsing met tram 06 augustus 2018

02u26 0 Sint-Niklaas Een bejaard koppel uit Sint-Niklaas heeft zondagmiddag een stevige klap gekregen toen een tram tegen hun auto botste in Hoboken.

Het koppel wilde vermoedelijk de Hendriklei oprijden en kruiste de trampsoren op de Sint-Bernardsesteenweg. Daar ging het echter mis. "De klap was aanzienlijk", zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. "De auto werd tegen een verkeerspaal geduwd en de tram ontspoorde."





De brandweer moest ter plaatse komen om de twee inzittenden uit het wrak te bevrijden. "Een man van 80 jaar raakte lichtgewond", klinkt het. "Maar zijn echtgenote, een vrouw van 77 jaar, werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis."





De politie kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. "Je moet altijd opletten bij het kruisen van sporen", zegt Tom Van de Vreken van De Lijn. "Een tram kan niet zomaar plots stoppen. Daarom heeft die ook altijd voorrang."





De hinder voor tramlijnen 4 en 10 was aanzienlijk. Pas na de vaststellingen kon de ontspoorde tram weer op de rails gezet worden. (NBA)