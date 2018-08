Vrouw (25) sterft na zwaar ongeval KOMT SNELHEIDSREGIME GENTSTRAAT WEER TER DISCUSSIE? JORIS VERGAUWEN

14 augustus 2018

02u45 0 Sint-Niklaas Een 25-jarige vrouw uit Beveren is gisterennacht aan haar verwondingen overleden na een zwaar ongeluk in de Gentstraat in Belsele. Daar geldt een snelheidsregime van 70 per uur, maar eind vorig jaar zou die normaal teruggebracht zijn tot 50 km/u. Alleen kwam er toen een discussie op gang omdat net het verlágen van de snelheid meer gevaar zou veroorzaken.

De Gentstraat verbindt Belsele met Sint-Pauwels en is een vijf kilometer lange weg waar vaak met hoge snelheid wordt gereden. In het verleden zijn er al vaker zware ongevallen gebeurd. Zondag rond 14.30 uur vond er opnieuw een heel ernstig ongeluk plaats, waarbij twee auto's betrokken waren. Op een nochtans kaarsrecht stuk van de Gentstraat week een 28-jarige man uit Waasmunster met zijn Peugeot om een nog onbekende oorzaak af en kwam op het andere rijvak frontaal in aanrijding met een auto, bestuurd door een 74-jarige vrouw uit Hamme. De klap was erg zwaar. De passagier in de Peugeot, een 25-jarige vrouw uit Beveren, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed de jonge vrouw in de loop van de nacht aan haar verwondingen. De 74-jarige bestuurster van het andere voertuig, een Toyota, raakte zwaargewond, maar zij verkeert niet in levensgevaar. Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval was de Gentstraat een tijd in beide richtingen afgesloten.





Allesbehalve veilig

Meteen na het ongeval zondag bleek al dat buurtbewoners eerder gelaten en niet echt verrast reageerden. "Hier gebeuren wel vaker zware ongevallen. Wij zien en horen hoe er soms gevlamd wordt in onze straat. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd zondag, maar dit is echt geen veilige straat", klonk het ook een dag later.





De Gentstraat staat al langer bekend als een gevaarlijke baan. In één van de bochten staat een 'SAVE'-bordje, verwijzend naar 'Samen Actief voor Veilig Verkeer' van de Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen, op de plek waar exact twintig jaar geleden een 20-jarige jongeman uit Sint-Pauwels verongelukte toen zijn auto tegen een duiker in de Gentstraat te pletter reed.





Het is nog niet duidelijk of overdreven snelheid de oorzaak is van het ongeval van zondag. Wél opvallend is dat er eind vorig jaar behoorlijk wat discussie is geweest over het gewenste snelheidsregime in de Gentstraat in de Sint-Niklase gemeenteraad. In het nieuwe snelheidsplan voor Sint-Niklaas zou de Gentstraat een maximumsnelheid van 50 km/u krijgen. Maar dat veroorzaakte enige tegenkanting. Volgens een CD&V-gemeenteraadslid zou een snelheidsregime van 50 per uur de verkeerssituatie net gevaarlijker maken. "Wie op die lange baan 50 per uur rijdt, dreigt continu te worden voorbijgestoken of zelfs agressie uit te lokken bij andere bestuurders", klonk het. Uiteindelijk bleef het 70 per uur in de Gentstraat. "Het is moeilijk om nu uitspraken te doen hierover", reageert schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). "Ik wacht altijd eerst de rapporten af van politie en parket over de precieze omstandigheden van het ongeval. De Gentstraat is meer een verbindingstraat tussen twee dorpskernen dan een landelijke straat, waar we een snelheidsregime op 70 km/u hebben vastgelegd." Volgend jaar wordt de Gentstraat wél heraangelegd, door een rioleringsproject. Dan komen er al zeker verhoogde fietspaden naast de rijbaan. Voorlopig zijn verdere (snelheidsremmende) ingrepen nog niet gepland.