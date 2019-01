Vroedvrouwenpraktijk leert koppels ‘Mindful bevallen met je partner’ JVS

14u20 0 Sint-Niklaas De vroedvrouwenpraktijk Vita Nova aan de Parklaan organiseert zaterdag de workshop ‘Mindful bevallen met je partner’.

De vroedvrouwen van Vita Nova leren koppels tijdens een workshop zaterdagmiddag hoe ze samen zo goed mogelijk een geboorte beleven. “Het scheppen van nieuw leven is iets wat je met twee doet, in verwachting zijn en geboorte geven óók. Je partner speelt hierin een onmisbare rol. Daarom is deze workshop samen met je partner. Je partner leer hoe hij je concreet kan ondersteunen tijdens de bevalling. Zo kunnen jullie samen van deze bijzondere ervaring genieten”, klinkt het.

“Deze workshop is voor vrouwen ook een uitstekende praktische aanvulling op de prenatale voorbereiding bij de vroedvrouw of gynaecoloog. En onze aanpak is geïnspireerd door de campagne ‘Normale Geboorte’ van de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen.”

Er is geen voorkennis van yoga of mindfulness vereist. De workshop vindt zaterdag 26 januari plaats van 14 tot 18 uur bij Vita Nova, Parklaan 85 in Sint-Niklaas. De prijs per koppel bedraagt 45 euro. Info en inschrijven: inesrothmann@hotmail.com, 0484/900.794.