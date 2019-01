Vrijwilligers Oxfam-Wereldwinkel klinken op nieuwe jaar JVS

29 januari 2019

14u39 0 Sint-Niklaas De vrijwilligers van Oxfam-Wereldwinkels in Sint-Niklaas hebben samen geklonken op het nieuwe jaar.

“Ook in 2019 maken we ons sterk voor de plaatselijke fair trade. En daarvoor hebben we een extra troef in handen. De Oh-kaart van Sint-Niklaas, waarmee je spaart voor allerlei voordelen, is nu ook geldig in de wereldwinkel in de Heistraat, waar je trouwens ook met Kadoh-bonnen kan betalen.”

De Oxfam-Wereldwinkel bevindt zich in de Heistraat in Sint-Niklaas, vlak naast de Kringwinkel van Den Azalee.