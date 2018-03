Vrijspraak voor voetbalspelers na raid op clublokaal 14 maart 2018

02u51 0 Sint-Niklaas Vier spelers van voetbalclub FC Oude Schuur uit Lokeren die verdacht werden betrokken te zijn bij een raid op een clublokaal, zijn vrijgesproken door de Dendermondse rechter. Zelf beweerden ze altijd al dat het om een misverstand ging en niets met het geweld te maken hadden.

Alles draait rond een voetbalwedstrijd in april 2012. Tijdens de match vonden al vechtpartijen plaats en ook na de wedstrijd bleven de gemoederen verhit. Zo werd een speler van FC Nieuwkerken vlak bij het stadion in de Meesterstraat in elkaar geslagen door een twintigtal mannen uit het kamp van Oude Schuur. Daarna trok de groep herrieschoppers naar het clublokaal van FC Nieuwkerken, een Marokkaans café in Klein Hulst in Sint-Niklaas. De agressievelingen sloegen de boel kort en klein met baseballknuppels en twee aanwezigen kregen rake klappen. Uiteindelijk dagvaardde het parket vier spelers van FC Oude Schuur als betrokken bij het geweld. Zelf bleven ze erbij niets met de feiten te maken te hebben en vroegen de vrijspraak. Die kregen ze nu ook van de rechter. Volgens de rechter zijn er niet genoeg bewijzen dat net deze mannen bij de raid betrokken waren. (DND)