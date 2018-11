Vrije Radio Belsele schenkt 1.000 euro aan vzw Bijs JVS

19 november 2018

22u09 0 Sint-Niklaas De Vrije Radio Belsele heeft een cheque van 1.000 euro overhandigd aan de vzw Bijs, de organisatie van zeven ouders die een zorgwoning gebouwd hebben voor hun kinderen met een beperking.

“Al voor het derde jaar op rij steunen we met heel veel plezier een goed doel”, klinkt het bij voorzitter Lieven De Maertelaere van de vzw Vrije Radio Belsele (VRB). Elk jaar in juni, tijdens de kermisweek in Belsele, zendt de VRB nog eens live uit. Het koppelt daar een hele reeks evenementen aan. “Ook deze keer schenken we de opbrengst van onze motorrit tijdens de radio- en evenementenweek in juni weg. De voorbije jaren steunden we Home Lenteweelde en de Huntington Liga. We hebben nu gekozen voor de vzw Bijs. Zij zullen onze schenking gebruiken om een speciale fiets voor de kinderen te kopen.”

Het ‘Bijshuis’ opende in het voorjaar, na vele jaren van voorbereiding en fondsenwerving. De groep van zeven ouders startte in 2013 met hun project, nadat ze werden geconfronteerd met de ellenlange wachtlijsten voor mensen met een beperking. De zorgwoning voor hun negen kinderen met een beperking bevindt zich in de Watermolenwijk II in Sint-Niklaas.