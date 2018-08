Vrije Ateliers pakt uit met expo rond ballonvaart 14 augustus 2018

02u34 0 Sint-Niklaas In de Vrije Ateliers in Sint-Niklaas is nog een maand lang de expo 'De ballonvaart, vroeger en nu' te bezichtigen.

In de expo is een klein deeltje van de enorme collectie van Christian Blancquaert en zijn zoon Kenny te zien, die al bijna dertig jaar intensieve verzamelaars zijn van alles wat de ballonwereld te bieden heeft. Van oude prenten en kranten, zeldzame boeken, decoratieve stukken tot een authentieke ballonmand: daarmee pakken ze uit in de Vrije Ateliers. "Hun collectie heeft een echte museumwaarde. We moesten een keuze maken, want met de hele verzameling van de familie Blancquaert kun je wel tien tentoonstellingen vullen", klinkt het bij Marc De Vos en Nick Meiresone van de Vrije Ateliers.





Gepassioneerd

Vader en zoon Blancquaert zijn opgetogen om een stukje van hun collectie in hun eigen stad te kunnen tonen. "We zijn natuurlijk enorm gepassioneerd door de ballonvaart, maar we willen ook tonen dat ballonvaren veel meer inhoudt dan we zouden denken. Met de ballon als centraal thema kunnen we tweehonderd jaar geschiedenis belichten, iets wat alle leeftijden aanspreekt, jong én oud. We zijn daarvoor al in ballonsteden over de hele wereld geweest. Het enige dat we niet doen, is zelf met de ballon varen. Dat valt niet te combineren met ons werk als verzamelaars." De expo in de Vrije Ateliers, die gratis te bezichtigen is, loopt nog tot 29 september. (JVS)