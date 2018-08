Vrienden en familie massaal op zoek naar vermiste Wout (36): vader van twee en leerkracht sinds zaterdag vermist "Wout maakt na een scheiding een zware periode door" HA JVS

22 augustus 2018

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 20 Sint-Niklaas Familie en vrienden van de vermiste Wout Christiaens doen een warme oproep naar Waaslanders om extra alert te zijn. Al sinds zaterdag houden ze met tientallen mensen een zoektocht naar Wout, een 36-jarige leerkracht en vader van twee kinderen.

Tientallen mensen zoeken al sinds vorige zaterdag in het noorden van het Waasland naar de vermiste Wout Christiaens. De 36-jarige papa van twee kinderen verdween die dag rond 10 uur uit de ouderlijke woning in de Bekelstraat in Sint-Niklaas, te voet en zonder gsm. Sindsdien zijn familie en vrienden van Wout onophoudelijk op zoek.

Scheiding

"We maken ons uiteraard ontzettend veel zorgen. Wout maakt na een scheiding een zware periode door en nam medicatie, die hij echter niet heeft meegenomen. We houden nu elke dag zoekacties. Daarvoor kunnen we rekenen op een groep van zo'n 110 mensen. We houden bij waar we overal al zijn geweest. En op basis van de tips die binnenkomen, passen we onze werkwijze aan", zegt zijn broer, Jan Christiaens.

Enkele getuigen zouden Wout gezien hebben in de Laarstraat en aan het Kalf in Sint-Gillis-Waas. "We zoeken nu vooral rond de expresweg, met als meest westelijke punt het Steengelaag in Stekene. We gaan zo stilaan richting Ekeren, waar hij woonde, en Stabroek, waar hij als leerkracht les geeft. Ook daar worden zoekacties gehouden. Het is een enorm gebied, maar we vorderen. We hopen dat de politie ook nog een helikopter kan inzetten. We verspreiden overal flyers en posters en hopen ook via de sociale media zoveel mogelijk mensen te bereiken. Wout is heel herkenbaar. Er moeten toch mensen zijn die hem gezien hebben."

Facebookpagina

Volgens een laatste stand van zaken op de Facebookpagina 'Vermist: Wout Christiaens' zou de man gisteren een aantal keren gezien zijn in Antwerpen, aan de Oude Leeuwenrui, het Falconplein en Park Spoor Noord.

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid. Aan Wout zelf wordt gevraagd om een seintje aan zijn familie of de politie te geven.

De vermiste Wout Christiaens is 1,68 meter groot. Hij heeft bruin haar, een baard en tatoeages op zijn onderbenen en onderarmen. De dertiger droeg op de dag van zijn verdwijning een grijze jeans, witte sneakers en een grijs mouwloos T-shirt.



Wie graag mee wil helpen zoeken, kan via de Facebookpagina 'Vermist: Wout Christiaens' in contact komen met de groep. Wie info of tips heeft, kan bij de politie terecht op 0800/30.300 of opsporingen@police.belgium.eu.