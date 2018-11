Vrienden blijven Davy herdenken: “Zondag zou hij 18 geworden zijn” Fakkeltocht voor veel te vroeg overleden volleyballer JVS

09 november 2018

20u22 0 Sint-Niklaas Vrienden en familie hebben vrijdagavond een herdenkingsmoment gehouden voor Davy Mues, de jongen die drie jaar geleden op amper 14-jarige leeftijd overleed in zijn slaap na een hartstilstand. Ze trokken vrijdagavond met kaarsjes naar het kerkhof van Nieuwkerken. Er was ook nog een herdenkingswedstrijd met zijn vrienden van volleybalclub Gimme Waasland. Zondag zou Davy 18 jaar geworden zijn.

In september 2015 stond de wereld stil voor Marc Mues en Elena Khirianova. Hun zoon Davy was er niet meer. Hij werd op een ochtend niet meer wakker. Op amper 14-jarige leeftijd had hij in zijn slaap een hartstilstand gekregen. Ze zouden hun opgewekte jongen nooit meer zien lachen. Een hartverscheurend afscheid werd het, voor de ouders en hun dochter Allisa, samen met de vele vrienden van volleybalclub Gimme Waasland en de school Berkenboom in Sint-Niklaas. Drie jaar later is de pijn niet geheeld. De tijd neemt nooit alle verdriet weg, zeker niet als je je kind moet afgeven. “Het blijft ontzettend hard, elke dag weer. Davy verliezen, heeft ons verscheurd door verdriet”, vertellen ze.

Op initiatief van de vrienden van Davy is er elk jaar een herdenkingsmoment. Dan stappen ze samen van de sporthal van Nieuwkerken naar het kerkhof, waar ze de tijd nemen om stil te staan, om te vertellen, om muziek te spelen ook. “Elk jaar in oktober beginnen we daarvoor af te spreken. Dan voelen we dat het tijd wordt om Davy op deze manier te herdenken. Zo willen we dat blijven doen. Met kaarsjes erbij, in groep naar het kerkhof. 11 november is zijn verjaardag. Nu zondag zou hij achttien jaar geworden zijn. Het is met een lach en een traan dat we dit doen. Davy was zo levenslustig. Zijn lach staat voor altijd in ons geheugen gegrift. We brengen kaarsjes mee om de duisternis te doorbreken. Er mag licht zijn, er mag muziek zijn. We zetten zelfs iets van Avicii op, de dj waar hij gek op was. Nadien eten we een stukje cake of taart die zijn mama meebrengt. Voor zijn verjaardag, omdat hij nog bij ons is. We treuren om hem, maar vieren hem ook. We willen ook tonen dat we zoals hem willen leven: zorgeloos, jong, vreugdevol. Zo leefde hij, zo zou hij ons ook willen zien.”

Davy Mues was een heel getalenteerde veldrijder bij de jeugd. Toen hij op zijn elfde klierkoorts kreeg, moest hij er een tijdje uit en begon hij te volleyballen. Zijn moeder Elena achterna, die zelf topvolleybalster was geweest bij onder meer Asterix Kieldrecht. Na drie jaar haalde hij al de provinciale selectie en had hij de stap kunnen zetten naar de topvolleybalschool. Ook in de Berkenboom in Sint-Niklaas was Davy door zijn opgewekte verschijning een graag geziene jongen. Zijn leerkracht Bart Foubert, zanger van de band Karree Konfituur, draagt nog bij elk optreden een nummer op aan Davy. Het hart van Davy klopt verder in nog heel wat mensen.

Voor vader Marc Mues is veel een troost, maar ook nog heel veel blijft rauw en onwerkelijk. “Het zijn moeilijke jaren geweest, na de dood van Davy. De pijn blijft enorm steken. Hij was alles voor mij. Ik krijg enorm veel steun, maar het is ook vaak opboksen tegen de harde wereld waarin we leven, waarin weinig begrip is voor het rouwproces waar je door moet. Maar we moeten verder, voor onze dochter Alissa, maar ook voor Davy.”