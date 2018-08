Vredefeesten en Villa Pace sluiten zomer af STAD KLAAR VOOR TOPWEEKEND MET BALLONS EN MUZIEK IN HOOFDROL JORIS VERGAUWEN

30 augustus 2018

02u36 0 Sint-Niklaas Komend weekend vinden in Sint-Niklaas de Vredefeesten en het stadsfestival Villa Pace plaats. Er worden zo'n 100.000 bezoekers verwacht.

Drie dagen lang, van vrijdag 31 augustus tot en met zondag 2 september, is Sint-Niklaas in feeststemming. Met de Vredefeesten en het stadsfestival Villa Pace wordt de zomer traditioneel en in stijl afgesloten, met telkens een hoofdrol voor de vele luchtballons en de live-muziek op in totaal zes stadspodia.





Ideaal ballonweer

Volgens het KMI wordt het dit weekend rustig, droog en zonnig weer. Ideaal ballonweer dus, zo lijkt het, voor de intussen al 71ste ballonmeeting. En dat is ook waar het meeste volk voor naar Sint-Niklaas afzakt dit weekend. Tientallen ballons die opstijgen op de grootste markt van het land, het blijft een bijzonder indrukwekkend en kleurrijk spektakel. Er zijn de gasballons met hun nostalgische look, de telegeleide minispecialevormballons als leuke attractie voor de allerkleinsten, de tientallen heteluchtballons en uiteraard de meest indrukwekkende ballons, de 'special shapes'. Dit jaar van de partij: een matroesjka, een duiker, een clown en een heks.





De ballons, 67 in totaal, stijgen bij ideale weersomstandigheden liefst vijf keer op: op vrijdagavond en op zaterdag en zondag, zowel 's morgens als 's avonds. Vrijdag rond 22.45 uur is er ook een lantaarnballonballet. De ballonmeeting is ontstaan in 1948 ter herdenking van de bevrijding van de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers worden nog altijd herdacht tijdens een officiële plechtigheid op zondagvoormiddag.





Zes podia

En natuurlijk is er ook een pak live-muziek, op liefst zes podia in het centrum. Op de Grote Markt staan vrijdag onder meer The Clement Peerens Explosition en Channel Zero, zaterdag is dat Slow Pilot en De Kreuners. Voor het alternatievere werk is het Sint-Nicolaasplein gereserveerd, met zaterdag J. Bernardt als headliner. De eerste dag op het Castrohof wordt in handen genomen door Black Mamba, die een hele reeks bands uitnodigt.





Klassieke muziek

Ook op zaterdag en zondag is dat populaire podium open. In het stadspark is er twee dagen house en techno op het Krankenhaus-podium. In de tuin van de Salons is er dan weer twee dagen klassieke muziekte horen.





Maar er is nog veel meer, met onder meer een nostalgische kermis op het Stationsplein, de Ballonloop op zondagmiddag, een oldtimerrondrit zaterdag, expo's, een braderij in de Nieuwstraat, een muzikaal vuurwerk op de Grote Markt zaterdagavond tot een grote wereldmarkt op en rond het Hendrik Heymanplein.





Alle info en het uitgebreide programma: www.vredefeesten.be, www.villapace.be.