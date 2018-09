Vredefeesten en Villa Pace beleven topeditie 03 september 2018

02u35 0

Een onvervalste topeditie van de Vredefeesten en Villa Pace heeft Sint-Niklaas achter de rug, met de ballons wederom in de hoofdrol.





Liefst zes keer stegen de ballons het voorbije weekend vanop de Grote Markt van Sint-Niklaas op. De weergoden waren de Vredefeesten dus meer dan goedgezind. En met of zonder ballons, dat maakt bij het feestelijke slotakkoord van de Sint-Niklase zomer een ferm verschil.





Opgemerkte gast dit weekend bij de ballonmeeting was bondscoach Roberto Martinez, die met zijn vrouw en dochtertje zaterdagavond zijn ballondoop beleefde in Sint-Niklaas. Hij vond het "great and unbelievable".





Bondscoach Martinez

Het hele weekend lang was er een massa volk in het Sint-Niklase stadscentrum, waar de zes podia van het stadsfestival Villa Pace heel wat verscheidenheid aan bands en artiesten serveerde, van klassiek in de tuin van de Salons tot techno en house met Krankenhaus in het stadspark. Veel volk ook op de Ballonloop gisterenmiddag, waar heel veel Waaslanders een sportieve invulling gaven aan het feestweekend. En over het Heymanplein, Castrohof tot de Nieuwstraat was het zoals de voorbije jaren 'over de koppen lopen'. Nadat gisterenavond de laatste ballons waren opgestegen, was de feestelijke zomer helaas voorbij. Een mooi slotakkoord, vlak voor de eerste schooldag.





(JVS)