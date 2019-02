Vrachtwagen verliest lading ramen in Hoge Bokstraat: weg bezaaid met glasscherven JVS/PKM

14 februari 2019

10u17 6 Sint-Niklaas Een vrachtwagen geladen met zware ramen heeft donderdagochtend rond 7 uur voor grote problemen gezorgd in de Hoge Bokstraat in Sint-Niklaas. Een tiental ramen viel van de vrachtwagen en kwam op straat terecht. Over een afstand van bijna 100 meter lagen de rijbaan, fiets- en voetpad bezaaid met glasscherven.

Het verkeer in de Hoge Bokstraat in Sint-Niklaas heeft donderdagochtend in beide richtingen een tijdlang heel wat hinder ondervonden. Rond 7 uur verloor een vrachtwagen van een firma uit Temse een tiental zware ramen bestaand uit gelaagd glas. De vrachtwagen was op weg naar een bouwwerf in Stekene.

Bij een bruuske beweging was een spanriem afgescheurd, waardoor de lading op straat terecht kwam. Zowel op de rijbaan als op het fietspad en voetpad lag er glas, over een afstand van bijna honderd meter. De brandweer had heel wat werk om het glas op te ruimen. Enkele van de glazen panelen wogen bijna 200 kilogram. Bij het incident waren geen fietsers of andere voertuigen betrokken. Tegen 8 uur was alles er opgeruimd. In de ochtendspits veroorzaakte dat uiteraard lange files in beide richtingen in de drukke Hoge Bokstraat.