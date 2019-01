Vrachtwagen verliest lading betonblokken op rotonde Kristof Pieters

21 januari 2019

17u08 0 Sint-Niklaas Een vrachtwagen heeft maandagmiddag rond 13.45 uur zijn lading betonblokken verloren op de rotonde aan de Leon Scheerderslaan in Sint-Niklaas. De takeling van de loodzware blokken nam meer dan drie uur in beslag.

Bij een draaimanoeuvre kwam de vrachtwagen met de achterwielen van zijn oplegger op de boordsteen van de rotonde terecht. Door de schok braken alle spanriemen en vielen drie betonblokken van bijna vijf ton stuk op de rijbaan. De brandweer van de post Sint-Niklaas kwam ter plaatse met een haakarmvoertuig om een poging te ondernemen om de betonblokken van de rijbaan te halen. Er kon echter slechts één blok worden verplaatst. De overige twee blokken waren te zwaar voor de brandweerkraan. Hiervoor moest een zwaarder exemplaar ter plaatse komen. Het verkeer ondervond zeer veel hinder aan de drukke weg richting het centrum. Gedurende meer dan drie uur moest het verkeer beurtelings over de rotonde of omrijden via alternatieve wegen.