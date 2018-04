Vrachtwagen rijdt in op lekgereden collega 26 april 2018

02u55 0 Sint-Niklaas Op de E17 in Sint-Niklaas gebeurde gisterenmiddag een zware aanrijding tussen twee vrachtwagens.

Een Spaanse vrachtwagen had een klapband gekregen in de richting van Gent. De chauffeur slaagde er in zijn truck op de pechstrook te zetten maar terwijl hij bezig was met het vervangen van de band werd zijn oplegger, geladen met aluminium staven, aangereden door een andere vrachtwagen.





De chauffeur bleef als bij wonder ongedeerd. De aanrijdende vrachtwagen liep meer averij op. Deze was geladen met zakken suiker en melkpoeder. De oplegger werd opengereten waardoor een deel van de lading op de weg terecht kwam. Door het ongeval moest er één rijstrook worden afgesloten op de hoofdrijbaan. Dat veroorzaakte file in de avondspits. Ook op de parallelweg was het aanschuiven.





(PKM)