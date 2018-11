Vrachtwagen rijdt in op drie auto’s Kristof Pieters

29 november 2018

Op de autosnelweg E17 is een vrachtwagen donderdagavond ingereden op drie auto’s. Het ongeval gebeurde op de laterale baan tussen de afritten West en Centrum. De brandweer van de posten Sint-Niklaas en Waasmunster kwamen ter plaatse om één van de bestuurders uit het wrak te bevrijden. De post Temse stuurde ook nog een signalisatiewagen omdat er door het ongeval één rijstrook versperd was. Het verkeer op de E17 ondervond weinig hinder omdat het ongeval op de parallelweg gebeurd was.