Vrachtwagen belandt op zijn dak 09 juni 2018

Op de E17 richting Antwerpen gebeurde gisterenavond een erg spectaculair ongeval. Ter hoogte van de oprit Sint-Niklaas-West slipte een vrachtwagen. De truck belandde in de berm, ramde daarbij een verlichtingspaal en een vangrail en ging vervolgens over de kop. Een vrouw die achter de vrachtwagen reed, zag alles gebeuren. "Ik zag hoe de vrachtwagen plots hard begon te slingeren", getuigt ze. "De chauffeur probeerde zijn vrachtwagen onder controle te krijgen, maar tevergeefs." De brandweer en medische diensten konden de bestuurder, een man van middelbare leeftijd, vrij vlug uit de stuurcabine bevrijden. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd in kritieke toestand naar het UZA overgebracht. De brandweer had de handen vol met het opruimen van de ravage. (PKM)