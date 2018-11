Voormalig OCMW-voorzitter Etienne Van Puyvelde (78) overleden JVS

20 november 2018

14u59 0 Sint-Niklaas In Belsele is gewezen OCMW-raadslid Etienne Van Puyvelde overleden. Hij werd nét geen 79 jaar.

Morgen, op woensdag 21 november, zou Etienne Van Puyvelde zijn 79ste verjaardag vieren. Maar in plaats daarvan is zijn echtgenote samen met familieleden de afscheidsplechtigheid aan het voorbereiden. Van Puyvelde overleed plots en onverwacht vorige zaterdag, 17 november. Jarenlang was hij actief bij de toenmalige CVP. Hij was secretaris en voorzitter van de afdeling van de partij in Belsele en zetelde in de OCMW-raad in Sint-Niklaas. Ook parochiaal was hij geëngageerd als lid van de plaatselijke kerkfabriek.

Komende zaterdag 24 november, drie dagen na zijn verjaardag, wordt om 11.30 uur afscheid genomen van Etienne Van Puyvelde in de Sint-Andreaskerk van Belsele.