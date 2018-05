Voor rechter na maandenlang stelen post van buren 08 mei 2018

Een vrouw uit Sint-Niklaas riskeert achttien maanden celstraf voor het maandenlang stelen van de post van haar buren. Yvette S. (59) lichtte bovendien een vriend voor meer dan 100.000 euro op. De diefstallen uit de brievenbussen dateren van 2006, maar kwamen pas recent aan het licht. Dat gebeurde toen Yvette S., die café Toerist uitbaatte, opgepakt werd wegens oplichting. Ze had een vriend een pak armer gemaakt. "Ze beloofde mijn cliënt dat ze samen hun oude dag zouden spenderen en de man gaf haar een volmacht op zijn bankrekening", legde de advocaat van het slachtoffer uit. "Uiteindelijk bleef hij met niets achter, want S. was er met 102.500 euro vandoor." Tijdens dat onderzoek kwam aan het licht dat S. maandenlang niets anders deed dan de post uit de brievenbussen van bewoners van een appartementsgebouw rechtover haar café leeg maken.





Die buren, allemaal tachtigers, waren radeloos omdat ze haast nooit post kregen. n één van de brieven vond ze een nieuwe bankkaart met bijhorende code en haalde daar regelmatig geld mee af. Een zinnige uitleg voor haar daden had S. niet. "Het was altijd wel iets met de bewoners", zei ze. "Ik was boos omdat de vrederechter beslist had dat ik mijn hondje moest weg doen." S. zit ondertussen vier maanden in voorhechtenis. De rechter velt vonnis op 14 mei. (DND)