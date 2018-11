Voor het eerst jobbeurs in Vrije Technische Scholen JVS

26 november 2018

16u02 0 Sint-Niklaas Volgende maandag 3 december vindt er in de Vrije Technische Scholen (VTS) in Sint-Niklaas een grote jobbeurs plaats. Voor het eerst komen een hele reeks grote bedrijven met vacatures naar de leerlingen van de eindjaren.

De grote vraag naar technische profielen op de arbeidsmarkt resulteert in een opmerkelijke jobbeurs in de Vrije Technische Scholen (VTS) in Sint-Niklaas. Voor het eerst vindt er op school een jobbeurs plaats. De leerlingen van de eindjaren kunnen dan met de HR-managers en personeelsverantwoordelijken van bedrijven uit hun vakgebied individuele sollicitatiegesprekken voeren. In totaal zijn een dertigtal bedrijven en organisaties aanwezig. Het gaat om een hele reeks grotere bedrijven uit de ruime regio, maar ook Volvo Car Gent, ArcelorMittal Belgium, Jan De Nul tot zelfs bpost en de federale politie.

De jobbeurs vindt maandagmiddag plaats. De sporthal van de school in de Breedstraat wordt dan omgetoverd tot een heus bedrijfscongres. “Vooraf hebben de leerlingen onder begeleiding van de organisatie Auxilios tips gekregen over de opmaak van een CV en de daarbij horende begeleidingsmail. Bovendien krijgen de leerlingen ook de kans om op gesprek te gaan met organisaties die andere ontwikkelingskansen bieden, zoals de politie en bpost. Nuttige contacten kunnen meteen leiden tot concrete aanwervingen”, aldus VTS-directeur Walter Goedemé.