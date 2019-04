Voor een echte Thaise markt hoef je voortaan het vliegtuig niet meer op: liefhebbers Aziatische keuken kunnen iedere maand verzamelen blazen in Puivelde Kristof Pieters

03 april 2019

14u59 0 Sint-Niklaas Liefhebbers van de Aziatische keuken kunnen dit weekend terecht in Puivelde voor de allereerste Thaise markt in de regio. Er zullen al zeker zo’n twintigtal standhouders aanwezig zijn. Bezieler Kris Maes vond niet alleen de liefde in Thailand, maar bracht ook heel wat zaadjes terug van zijn reis. Daarmee ging zijn zoon Beau aan de slag om een grote variëteit aan Thaise groenten te telen.

Kris Maes verloor 7 jaar geleden zijn eerste echtgenote aan een slepende ziekte. Enkele jaren later leerde hij zijn huidige echtgenote Kristika Jantamala in Thailand kennen. “Bij elke bezoek aan Thailand bracht ik ook wat zaadjes en stekjes mee terug voor mijn zoon Beau (17). Hij is al van kindsbeen af gefascineerd door tuinieren en planten. Aan de hand van een blaadje of een bloem kan hij direct zeggen om welke plant het gaat. Twee jaar geleden kocht ik een groot stuk grond aan van ruim 17.000 vierkante meter. Daarop hebben we enkele tunnelserres gezet zodat Beau zich voluit kan uitleven in zijn passie: planten kweken. Hij heeft intussen een heel assortiment van speciale Thaise groenten en kruiden zoals waterspinazie, ronde aubergines, citroengras of waslimoen. Daarnaast is er ook plaats voor in- als uitheemse groenten en kruiden.”

Beau zelf wil dit jaar ook nog graag een echte reuzenpompoen kweken. “Om records te breken moet ik wel heel erg mijn best doen”, lacht hij. “De allerzwaarste pompoen ooit woog 1.100 kg. Vorig jaar kon ik een exemplaar van ruim 100 kilo kweken, maar toen had ik nog niet zo’n goede zaden kunnen bekomen en verliep de voorbereiding iets minder. Dit jaar pak ik het anders aan en heb ik bij een gespecialiseerde teler twee zaden gekocht van een reuzenpompoen.”

Beau wil de lekkernijen uit de tuin natuurlijk ook aan de man brengen. Kris en Kristika sprongen mee op de kar en organiseren vanaf zondag 7 april tot en met november op elke eerst zondag van de maand een Thaise markt. “In België zijn er nog maar enkele soortgelijke Thaise markten”, vertellen ze. “De dichtstbijzijnde is in Waterloo. Nu we ook hier in het Waasland een Thaise markt zullen organiseren, hopen we om niet enkel mensen uit de Thaise gemeenschap uit de streek aan te trekken, maar ook onze eigen Belgische mensen, om hen zo kennis te laten maken met wat onze markt te bieden heeft.” Buiten de vele Thaise specialiteiten van de diverse standhouders die hebben toegezegd kan men ook in- en uitheemse plantjes kopen die door Beau met veel passie en zorg zijn opgekweekt. Op de eerste editie van markt zullen al zeker zo’n 20 standhouders aanwezig zijn, waaronder 8 foodtrucks, en kraampjes die gespecialiseerd zijn in Thaise delicatessen en lekkernijen.

Buiten de marktdag kan men ook alle dagen — behalve op vrijdag — bij Beau Thai Garden terecht in de Kemzekestraat 59 in Puivelde.