Volvo-garage levert op één dag 70 auto's aan klant

Sint-Niklaas Bij Volvo Van Kasteren in Sint-Niklaas slaakten ze het voorbije weekend een grote zucht van opluchting. Liefst 70 wagens werden op één dag aan een klant geleverd.

Zeventig medewerkers van Planet Talent uit Temse, dat starters in ICT, sales en management naar de juiste bedrijven leidt, wisselden hun dienstwagen om voor de nieuwste versie van de Volvo V40. Voor de Volvo-garage was het toch niet niks, zo'n grote levering op één dag. Er werd zelfs uitgeweken naar een andere locatie. "We hebben al deze wagens klaargemaakt op een aparte locatie, simpelweg omdat er geen plaats genoeg was in het atelier van de garage.





Schade

Bandenwissels, software-upgrades, alle controles, maar ook het reinigen en de inspectie op schade hebben we allemaal gedaan in een leegstaande hangar.





Vlot verlopen

Per auto is er toch een 3- tot 4-tal uur werk, dus dit was een hele uitdaging voor ons team. Alles is evenwel vlot verlopen", aldus Karlien Hofman van de Volvo-garage.





