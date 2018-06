Volle pleinen, grote vreugde 19 juni 2018

02u46 0 Sint-Niklaas De supporters van het Waasland waren gisteren op afspraak om de Rode Duivels aan te moedigen voor hun eerste WK-match in Rusland. Van Beveren tot Sint-Niklaas liepen de pleinen. En de vreugde was groot na de 3-0 winst.

Ondanks het vroege uur waren alle pleinen met grote schermen om stipt 17 uur mooi gevuld. Het grootste supportersdorp was opgetrokken op het Hendrik Heymanplein in Sint-Niklaas. Zowat 5.000 voetbalfans zakten af naar het Hendrik Heymanplein in Sint-Niklaas, waar met 'Goalski' een van de grootste fandorpen van de Rode Duivels in Oost-Vlaanderen staat tijdens het wereldkampioenschap. Het afgebakende terrein was gisteren voor de helft gevuld. Gekke supporterstaferelen bleven nog uit door de weinig inspirerende wedstrijd. "Het wordt pas écht leuk vanaf de match tegen Engeland. Dan zijn de examens voorbij en wordt het ongetwijfeld spannender", klonk het bij vzw Hemelrijk, beheerder van het fandorp in Sint-Niklaas. Beveren mocht op de Grote Markt zo'n 2.000 tot 2.500 fans verwelkomen. Die konden van de wedstrijd genieten op een scherm van 24 vierkante, een pak groter dan bij het afgelopen EK. De sfeer was bij de eerste helft nog wat verweesd, maar na de eerst goal in de tweede helft barstte het feestje los. Hetzelfde scenario in Kruibeke. De organisatoren van Copa Crubeca kregen naar schatting 1.500 tot 2.000 toeschouwers over de vloer. Daarbij opvallend veel kinderen. Die hadden gelukkig een springkasteel om de soms wat saaiere spelmomenten te overbruggen. De volgende afspraak wordt een bijzondere want na de match tegen Tunesië zal vanop het Kerkplein een stoet vertrekken richting Rupelmonde. Daar vindt dan aansluitend het festival Repmond Rock plaats. De Lokeraars konden de eerste wedstrijd van onze Duivels op groot scherm volgen in Vagevuur: de nieuwe culturele site aan de Heilig Hartlaan van jeugdhuis T-Klub. Koning auto maakte op de gratis stadsparking Windekind voor één keer plaats voor de enthousiaste voetbalfans. De ordediensten hielden een oogje in het zeil en voorspelden ook alcoholcontroles. Voor de volgende match tegen Tunesië reist het pop-upscherm naar het terrein van atletiekvereniging AVLO. (PKM/YDS/JVS)