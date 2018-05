Volkstuinen zetten deuren open voor publiek 24 mei 2018

Komend weekend vindt het tweejaarlijkse opendeurweekend plaats van het 'Werk van de Akker', beter bekend als de volkstuinen tussen de Lindenstraat, de Hogenakkerstraat en de Breedstraat in Sint-Niklaas. Het publiek kan er zaterdag én zondag van 10 tot 18 uur terecht om een kijkje te nemen in die voor velen onbekende groene oase midden in de stad. Achter de gevelrijen strekt zich immers een groot binnengebied uit, waar liefst 124 volkstuinen worden onderhouden. De vereniging 'Koninklijk Werk voor de Volkstuinen', die er al sinds 1896 bestaat, richtte twee jaar geleden op een weide nog een 25-tal nieuwe tuinen in, goed voor 5.000 vierkante meter extra ruimte. De volkstuinen nemen daarmee een oppervlakte van zo'n 25.000 vierkante meter in. Wie graag een volkstuintje zou willen beheren, kan zich dit weekend ook als kandidaat op een wachtlijst zetten. De volkstuinen bevinden zich ter hoogte van de Lindenstraat 98a in Sint-Niklaas. (JVS)