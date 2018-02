Vol vertrouwen naar STEM Olympiade DIETER BEHOORT BIJ DE BESTE 48 UIT 23.000 VLAAMSE JONGEREN JORIS VERGAUWEN

28 februari 2018

02u57 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag vindt in de KU Leuven de finale plaats van de STEM Olympiade, waarvoor liefst 23.655 leerlingen uit 232 Vlaamse scholen zich inschreven. Na de voorronde bleven er nog 48 over, waarvan vier Wase jongeren. Eén van hen is Dieter Schalley uit het tweede Latijn van de Heilige Familie die een monsterscore van 91 procent haalde, terwijl zijn leeftijdsgenoten gemiddeld 55 procent haalden.

Er zijn jaarlijks een hele reeks wedstrijden waar jongeren uit het middelbaar onderwijs zich met hun Vlaamse leeftijdsgenoten kunnen meten. Voor de eerste- en tweedejaars van het secundair onderwijs is de Vlaamse STEM Olympiade een grote afspraak. Ook de scholen zelf zien zo'n wedstrijd wel zitten, alleen al om na te gaan hoe het met het niveau zit waarmee ze hun leerlingen klaarstomen voor de toekomst. Het doel van de STEM Olympiade luidt officieel: jongeren hun technologisch talent laten ontdekken, de maatschappelijke beeldvorming rond technologie bijstellen en leerlingen uit het secundair onderwijs stimuleren om een hogere opleiding in de technologie te volgen.





905 klassen

In totaal werden 23.655 leerlingen ingeschreven uit 232 scholen en 905 klassen. Daarvan gaan er 48 naar de finale komende zaterdag. Zij krijgen een hele reeks vragen voorgeschoteld die het technologisch inzicht van de jongeren blootleggen, meer dan pure vakkennis, uit de domeinen biotechnologie, bouw, chemie, elektriciteit, elektronica, informatica, mechanica en technisch tekenen. Vier Wase jongeren nemen zaterdag deel. Dat zijn Loran Moorthamer (eerste middelbaar) en Rutger Dobbelaere (tweede middelbaar) van de Sint-Maarten Middenschool van Beveren, Nic Nonneman (tweede middelbaar) van de OLV-Presentatie in Sint-Niklaas en Dieter Schalley (tweede middelbaar) van de Heilige Familie in Sint-Niklaas. Dieter Schalley, afkomstig van Waasmunster, maakte in de voorronde maar een paar kleine foutjes en tekende voor een stevige score van 91 procent, terwijl het Vlaamse gemiddelde net onder de 55 procent lag. "Ik kijk uit naar de finale van zaterdag, maar ik ga me zeker niet speciaal voorbereiden. Dat hoeft ook niet. Ik ben wél gemotiveerd. Ik kan moeilijk tegen mijn verlies, al overdrijf ik daar niet in. Het enige dat ik niet leuk zal vinden aan winnen, is dat er dan een televisie-interview volgt", vertelt de dertienjarige bolleboos uit het tweede Latijn.





Communiefoto's

Vele jongeren weten op hun 13de nog lang niet in welke richting ze uit willen gaan later. "Ik weet dat wél, vanaf mijn zesde eigenlijk al. Ik raakte toen geïntrigeerd door fotografie, via mijn communiefoto's. Ik wilde fotograaf worden, maar mijn vader, een huisdokter, raadde me aan om voor radioloog te gaan. 'Dan kun je ook foto's nemen, maar dan als dokter', zei hij. Dat is in mijn hoofd blijven hangen en daar ga ik nu voor. Ik ben bezig met mijn toekomst en wil ook goeie punten halen op school. Omdat ik het voor mezelf moet doen, krijg ik voor een goed rapport ook nooit een cadeau van mijn ouders. Alleen mijn oma steekt me wel eens 10 euro toe." (lacht)





Zaterdag kan Dieter zich in de finale meten met 47 andere jongeren met een neus voor technologie, in de KU Leuven. Minister Alexander De Croo reikt de prijzen uit.