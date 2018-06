Voka vreest gevolgen vrachtwagenverbod voor Wase ondernemers 22 juni 2018

De kamer van koophandel Voka is ongerust over de plannen van de Wase lokale besturen om zwaar vrachtverkeer te verbieden om via de dorpskernen een sluipverbinding te maken tussen de E34 en de N70. Voka heeft begrip voor deze beslissing, maar vreest tegelijk dat deze maatregel een negatief effect zal hebben voor Wase ondernemers. Daarom vraagt de werkgeversorganisatie aan de Wase burgemeesters overleg. Voka wil dat de vooropgestelde verbodszone waarin herkomst- en bestemmingsverkeer toegelaten is (zijnde tussen E34 en N70), ruimer wordt omschreven. Dit zal Wase bedrijven de mogelijkheid geven om de zone te doorkruisen op basis van laad- en losplaats. "Zo ligt bijvoorbeeld de bedrijvenzone Europark Zuid onder en Europark Noord boven de N70. Het ene bedrijf zou dan wel doorheen de zone E34/N70 mogen rijden, terwijl het andere verplicht de autosnelweg moet nemen", zegt directeur Dirk Bulteel. "Eenzelfde situatie zien we in Beveren of Lokeren waar lokale bedrijven die buiten de zone vallen, aankijken tegen het afleggen van meer kilometers, plus een meerkost door de extra file-uren." Voka stelt ook voor om 'slimme' ANPR-camera's te gebruiken om lokaal- en sluipverkeer van elkaar kunnen onderscheiden. (PKM)