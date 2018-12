Voka reikt Lifetime Achievement Award uit aan Wouter Torfs JVS

11 december 2018

13u41 0 Sint-Niklaas Wouter Torfs heeft de Lifetime Achievement Award gekregen van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Jaarlijks ontvangt een Wase ondernemer de Lifetime Achievement Award. Die gaat telkens naar een ondernemer die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het Waasland door uit te blinken op economisch, maatschappelijk, cultureel of politiek vlak. Dit jaar gaat die award naar Wouter Torfs. Hij werd maandagavond gelauwerd in ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas, waar zo’n vijfhonderd Wase en Antwerpse ondernemers van de partij waren voor het eindejaarsfeest.

“Geen topondernemer”

Wouter Torfs is CEO van Schoenen Torfs, dat in oktober 1948 werd opgericht en 70 jaar later nog steeds een familiale onderneming is, met hoofdzetel in Sint-Niklaas en het distributiecentrum in Temse. “Familie blijft een belangrijke waarde binnen ons bedrijf. We willen een bedrijf voor en door mensen zijn en samen gaan we voor 360 graden zorgzaamheid naar al onze stakeholders toe”, aldus Wouter Torfs, wiens schoenenketen intussen al meer dan 70 winkels in Vlaanderen telt. “Ik ben enorm trots op deze award en voornamelijk dat ik hem voor Schoenen Torfs in ontvangst mag nemen. Ik ben namelijk geen topondernemer, maar ik werk wel in een toponderneming. Ik ben dan ook enorm fier op de manier waarop Torfs is gegroeid doorheen de jaren. Mijn grootouders startten de winkel 70 jaar geleden op en ondertussen ben ik er zelf al 30 jaar aan de slag. We blijven groeien door te investeren in onze medewerkers én door in hen te geloven. Met trotse en hardwerkende werknemers creëer je een duurzame onderneming.”

Mobiliteit

Filip De Clercq, CEO van Transport Gilbert De Clercq uit Temse, is sinds midden dit jaar voorzitter van de regioraad Waasland van Voka. Hij blikte vooruit op 2019. “Het Waasland is een economisch dynamische regio met een sterk KMO-weefsel en een diversiteit aan industriële- en dienstenactiviteiten. Maar ook deze regio kent grote uitdagingen. Met stip op één staat de mobiliteit. Er is de steeds toenemende congestie waar ondernemers nu al rekening mee moeten houden. Binnenkort starten de Oosterweelwerken op Linkeroever die ook een grote impact op bedrijven en hun werknemers zullen hebben. Overheden moeten daarom inzetten op minderhindermaatregelen én een vlotte bereikbaarheid van bedrijventerreinen garanderen. Ik hoop dat 2019 een jaar wordt waarin men niet hoeft stil te staan onderweg, waarin alle openstaande vacatures in een bedrijf worden ingevuld en dat ondernemingen duurzaam kunnen groeien.”