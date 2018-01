Voetgangers aangereden op zebrapad 02u47 0

Op het kruispunt van de Mercatorstraat met de Vermorgenstraat in Sint-Niklaas zijn gisterenochtend rond 8.15 uur twee voetgangers aangereden. Een 49-jarige bestuurder uit Sint-Niklaas reed in de Mercatorstraat richting Antwerpse Steenweg. Ter hoogte van het kruispunt met de Vermorgenstraat vertraagde de chauffeur en keek naar rechts. Hij zag echter te laat dat op dat moment een 36-jarige en een 9-jarige voetganger uit Sint-Niklaas via het zebrapad aan het oversteken waren in de Mercatorstraat, met een aanrijding als gevolg. Beide voetgangers werden lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. (PKM)