Voetbaltornooi ‘Red Bull Neymar Jr’s Five’ in MF Soccer Arena JVS

24 januari 2019

17u33 0 Sint-Niklaas Red Bull gaat op zoek naar een team dat de Belgische eer mag verdedigen in Brazilië, op de wereldfinale van het voetbalevent ‘Red Bull Neymar Jr’s Five’. In februari en maart staan zeven kwalificatietornooien gepland, waaronder ook in de MF Soccer Arena in Sint-Niklaas op vrijdag 22 februari.

Lokale ploegen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor het voetbaltornooi ‘Red Bull Neymar Jr’s Five’ in de MF Soccer Arena, de grote indoor voetbalhal in het Industriepark-West in Sint-Niklaas.

Het is al de vierde editie van dit voetbaltornooi in België. Er zijn zeven kwalificaties, in Brussel, Charleroi, Sint-Niklaas, Genk, Luik, Brugge en Antwerpen. De nationale finale vindt plaats in Brussel. Het beste Belgische team mag naar Brazilië om daar de nationale eer te verdedigen in de wereldfinale. Een reuze-WK in het meest voetbalgekke land ter wereld.

In het ‘Instituto Projeto Neymar Jr’, de opleidingsschool van Neymar in het Braziliaanse Praia Grande, moet het Belgische team de finales spelen, onder het toeziend oog van Neymar zelf.

In 2018 namen meer dan 125.000 spelers uit 62 landen deel aan de voorrondes. In België streden meer dan 2.000 enthousiastelingen om een ticket naar Brazilië en de kans om Neymar te ontmoeten.

‘Red Bull Neymar Jr’s Five’ is niet zomaar een minivoetbaltornooi. “Het is een tornooi met eigen regels, uniek, samen bedacht met Neymar zelf. Het format: vijf tegen vijf, zonder keeper. En per goal die je maakt, moet de tegenstander een speler aan de kant zetten. Op je vrienden rekenen, tactisch nadenken en vooral snel voetballen zijn troeven die je ver kunnen brengen”, klinkt het. Dit event is voor spelers van 16 tot 25 jaar (twee van het team mogen ouder zijn).

Info: www.redbullneymarjrsfive.com.