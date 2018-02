Voetbalclub begint als FC Gerda Waasland aan nieuw hoofdstuk 21 februari 2018

02u47 0 Sint-Niklaas Bij voetbalclub SK Gerda Sint-Niklaas begint men met de nieuwe voorzitter Akbulut Ibrahim aan een nieuw hoofdstuk. De naam van de club verandert in FC Gerda Waasland. De club hoopt op stadssteun voor de nodige infrastructurele impulsen.

Bij SK Gerda Sint-Niklaas nam Nancy Van Puyvelde sinds 2009 het voorzitterschap op zich, sinds de voetbalclub verhuisde naar het Robert Waterschootstadion in de Pastoor Copstraat, waar het vroegere Red Star Haasdonk/Red Star Waasland eerder gevestigd was. Negen jaar later geeft Van Puyvelde de fakkel door aan de nieuwe voorzitter Akbulut Ibrahim. Meteen verandert ook de naam van de club in FC Gerda Waasland. "We willen benadrukken dat deze club levendiger is dan ooit", klinkt het bij de vorige en de nieuwe Gerda-voorzitter.





"We hebben de voorbije maanden gezocht naar nieuwe bestuursleden die de toekomst én de eigenheid van Gerda willen ondersteunen. De naam 'Gerda' blijft behouden, maar we grijpen terug naar de 'oude' initialen én we zetten in de verf dat we een Wase ploeg zijn, vandaar FC Gerda Waasland."





Oplapwerk

De voetbalclub blijft met een zwak punt zitten. "Onze accommodatie is verouderd. Elk jaar zijn er wel inspanningen gebeurd, maar dat bleef bij oplapwerk. Een fundamentele verbetering is echt noodzakelijk. We willen zelf de handen uit de mouwen steken, maar we kloppen ook aan bij de stad."





Gerda, dat momenteel in derde provinciale aantreedt, is een Sint-Niklase traditieclub. FC Gerda werd in 1938 opgericht en bleef bestaan tot 2002, toen de eigenaars van de terreinen aan de Klokkedreef, waar nu de OCMW-site met het Welzijnshuis en het woonzorgcentrum De Gerda in het Gerdapark zitten, de gronden verkochten. Een nieuwe start kwam er in 2002 met SK Gerda Sint-Niklaas op Puyenbeke en vanaf 2009 met een eigen stek in de Pastoor Copstraat. (JVS)