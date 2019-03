Vluchtende bestuurder die politie en omstanders in gevaar bracht, wordt vervolgd in snelrecht Kristof Pieters

25 maart 2019

17u49 8 Sint-Niklaas De bestuurder die afgelopen weekend wegvluchtte van een controle in Sint-Niklaas, zal door het parket in snelrecht worden vervolgd wegens gewapende weerspannigheid. Hij bracht zowel de politie als omstanders in gevaar.

De feiten deden zich voor in de nacht van zaterdag op zondag rond 5 uur ter hoogte van de Nieuwkerkenstraat. De politie had er post gevat om een aantal bezoekers van discotheken uit de omgeving te controleren. Op het moment dat de bestuurder werd gevraagd zijn identiteitskaart, rijbewijs en boorddocumenten te tonen, gaf hij plankgas en nam hij met zijn voertuig de vlucht. Hierbij moesten zowel de inspecteur als verschillende omstanders wegspringen. Ondanks de achtervolging kon de verdachte niet meer worden aangetroffen. Zijn wagen werd wel teruggevonden en getakeld. Aan de hand van de nummerplaat was de bestuurder dus sowieso geïdentificeerd. Dat moet ook de bestuurder zich hebben gerealiseerd, want rond 8 uur ‘s ochtends bood hij zich vrijwillig aan bij de politie. Het gaat om een 20-jarige man uit Hamme. Hij werd door het parket onmiddellijk gedagvaard in snelrecht voor feiten van gewapende weerspannigheid en zal zich op 29 mei moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank in Dendermonde.