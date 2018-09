Vlotter verkeer op Driekoningen Vernieuwd kruispunt slaagt in eerste grote test JVS

03 september 2018

17u36 1 Sint-Niklaas Het vernieuwde kruispunt Driekoningen in Sint-Niklaas heeft de eerste grote test op de eerste schooldag vlot doorstaan. Bijna twee jaar lang veroorzaakten de grootschalige werkzaamheden behoorlijk wat verkeersellende. De oplossing met de twee nieuwe rotondes blijkt voor een veel vlottere verkeersdoorstroming te zorgen.

Bijna twee jaar lang veroorzaakte de heraanleg van het kruispunt Driekoningen in Sint-Niklaas behoorlijk wat fileleed op de invalswegen naar het stadscentrum. Op Vijfstraten, in de Plezantstraat tot in de Raapstraat: op de invalswegen naar de Singel aan die kant van de stad was het vaak zuchten. De stad en het Agentschap Wegen en Verkeer hadden met de eerste schooldag een duidelijke deadline om klaar te zijn met het kruispunt Driekoningen. Die werd gehaald, wat zelfs Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) inspireerde tot een wel héél blije boodschap: "De toegangspoort tot de hoofdstad van het Land van Waas is weer open!".

"Drukke asfaltvlakte"

Sinds november 2016 is er gewerkt aan de herinrichting van dit kruispunt. Eerst door de nutsmaatschappijen, vanaf april 2017 door de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer. Het was geen makkelijke opdracht om de belangrijkste en moeilijkste verkeersknoop op de Sint-Niklase ring te ontwarren. Met vijf straten die er samenkomen, is dit kruispunt ook één van de drukste verkeersassen van de stad, met ook heel wat fiets- en busverbindingen die er passeren. Bovendien bevindt het kruispunt zich tussen de pijlers van de spoorwegbrug en is de ruimte er dus heel beperkt. Een creatieve oplossing met twee rotondes tussen de brugpijlers is het resultaat. "We vormden deze voormalige drukke asfaltvlakte om tot een overzichtelijk verkeersknooppunt", aldus minister Weyts. "De twee rotondes halen de verkeersstromen uit elkaar en de aangepaste lichtenregeling zorgt voor een vlotte sturing en doorstroming. Zo kunnen voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en automobilisten elk veilig hun weg volgen."

Op de eerste schooldag was er in de ochtendspits geen noemenswaardige file. Het resultaat mag gezien worden, vindt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). "We zijn heel tevreden. Uiteraard zal het verkeer in de eerste dagen en weken nog niet zo vlot verlopen als gewenst. Bestuurders en weggebruikers hebben tijd nodig om de nieuwe verkeerssituatie in te schatten. Ook de lichtenregelingen, met detectielussen op alle armen van het kruispunt, houden we in het oog. Waar nodig, volgen er aanpassingen de komende weken. Om het allemaal in goeie banen te leiden, zal er in de spits ook nog politietoezicht zijn de eerste week van het nieuwe schooljaar."

Laatste werken

Het vernieuwde kruispunt is nog niet helemaal af. Tot 21 september wordt er nog gewerkt, maar zonder hinder voor het verkeer. "De bypass voor de bussen naar de Noordlaan moet nog afgewerkt worden. Momenteel hebben de bussen het moeilijk om de bocht te nemen ter hoogte van de Noordlaan, met de bypass wordt dat opgelost. Ook de parking voor een 24-tal auto's moet nog opgeleverd worden. Dit is vooral belangrijk voor de vele handelaars op het kruispunt", aldus schepen Hanssens.

In de Spoorweglaan is tussen de Plezantstraat en de Hofstraat aan de kant van het centrum al een dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Aan die kant oversteken naar de Westerstraat zal pas kunnen na de aanpassing van het kruispunt Plezantstraat-Spoorweglaan, wat dit najaar nog volgt.