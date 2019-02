Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts: “Nog dit jaar studieopdracht voor capaciteitsuitbreiding E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke” JVS

20 februari 2019

18u24 0 Sint-Niklaas Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kondigt aan dat er nog dit jaar een studieopdracht wordt uitgeschreven met het oog op een capaciteitsuitbreiding van de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke. Dat moet gebeuren door een doortrekking van de parallelwegen en/of het aanleggen van een vierde rijstrook.

De Sint-Niklase volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) vroeg minister Weyts naar een stand van zaken van de al langer geplande capaciteitsuitbreiding van de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke. Die werd al voorgesteld in het mobiliteitsplan van de Wase burgemeesters uit 2008. Volgens minister Weyts zal er nog dit jaar een studieopdracht gepubliceerd worden met het oog op die capaciteitsuitbreiding van de E17. Daarvoor is 1 miljoen euro gebudgetteerd. “De studieopdracht omvat een plan MER en een RUP-studie met het oog op een capaciteitsuitbreiding van de autosnelweg E17 vanaf het complex Sint-Niklaas tot het complex Kruibeke, door een doortrekking van de parallelwegen en/of het aanleggen van een vierde rijstrook. Het bestekdossier wordt op dit moment klaargemaakt. De studieopdracht zal in de eerste helft van dit jaar gepubliceerd worden”, aldus Weyts.

Voor Vlaams parlementslid Jos De Meyer is dat goed nieuws, al komt het laat. “De eventuele realisatie zal ongetwijfeld het fileleed op de E17 verminderen. Jammer genoeg gaat de voorbereiding en de realisatie van het mobiliteitsplan van de Wase burgemeesters tergend langzaam.”