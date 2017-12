Vlaams geld voor nieuwe fietspaden 02u34 0

De Vlaamse regering heeft de investeringsbudgetten voor mobiliteit opgetrokken, waarmee onder meer de fietsinfrastructuur van Sint-Niklaas naar Temse en Stekene zal worden aangepakt. "We hebben de herinrichting van de fietsverbindingen naar Stekene en Temse aangekaart in Brussel bij minister van Mobiliteit Ben Weyts, mét resultaat", klinkt het bij de Sint-Niklase N-VA-afdeling. "Zo worden er middelen vrijgemaakt voor de aanpak van de brug over de E17 in de Hoogkamerstraat. De projectnota is in november goedgekeurd door de gemeente Temse en de stad Sint-Niklaas. We plannen op de Houten Schoen twee éénrichtingsfietspaden en een dubbelrichtingsfietspad in de Hoogkamerstraat tot in Temse", aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). "Ook voor de studie en realisatie van nieuwe fietspaden op de N403, van de Plezantstraat in Sint-Niklaas tot in Stekene is nu een bedrag van 2,1 miljoen euro uitgetrokken, voor de periode 2018-2020. Eerder keurde de gemeenteraad van Sint-Niklaas al een samenwerkingsakkoord goed met het Agentschap Wegen en Verkeer over de studie en uitvoering van dit project." (JVS)