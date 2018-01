Vlaams geld voor nieuwe fietspaden 29 januari 2018

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt 585.000 euro vrij voor nieuwe fietspaden in Oost-Vlaanderen. Daarvan gaat er ook geld naar drie nieuwe fietsverbindingen in het Waasland. Voor de tweede fase van de inrichting van een fietspad langs de Molenbeek tussen Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas, tot aan het sportcomplex Puyenbeke, is er 55.873 euro. Voor de tweede fase van de nieuwe fietsinfrastructuur in de Heimolenstraat gaat er 49.840 euro naar Sint-Niklaas. En voor de fietsverbinding langs spoorlijn 59 tussen de Beerveldse Baan en de Nieuwe Stationsstraat (2e fase) in Lokeren is er 53.762 euro voorzien. Overigens steeg het investeringsbudget van de Vlaamse overheid voor de fiets met 103 miljoen euro in 2017. In 2018 ambieert minister Weyts 110 miljoen euro aan nieuwe fietsinvesteringen langs gewestwegen.





"Ik hoop dat deze investeringen in 2018 ook als inspiratie dienen voor steden en gemeenten bij de opmaak van partijprogramma's en lokale bestuursakkoorden. Net daarom steunen wij via het fietsfonds ook resoluut die gemeenten die investeren in lokale fietswegen die deel uitmaken van een fietsnetwerk dat de eigen gemeentegrenzen overstijgt", besluit





minister Weyts. (JVS)