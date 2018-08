Villa Pace: zo weinig mogelijk afval 30 augustus 2018

02u36 0 Sint-Niklaas Het stadsfestival Villa Pace zet opnieuw een stap vooruit op vlak van duurzaamheid.

Het gebruik van groene stroom, slimme generatoren, 'eerlijke' T-shirts, geen blik of petflessen: het zijn voorbeelden van hoe Villa Pace ook een proper festival wil zijn. Voor het derde jaar op rij gaat de organisatie ook voor herbruikbare bekers. Dat werd stapsgewijs ingevoerd, nu gebeurt dat aan de togen van alle podia. In totaal zijn er 35.000 herbruikbare bekers in omloop. "Dat betekent extra werk voor de vrijwilligers die de togen bemannen. Want die bekers moeten continu worden afgewassen om er voldoende te hebben. Daarvoor zijn er snelafwasmachines aan de togen, die door extra vrijwilligers worden bediend", aldus schepenen Christel Geerts (sp.a) en Wout De Meester (Groen) en stadsdeskundige duurzaamheid Helena Bonne.





Van 14 naar 8 ton

"Om het terugbrengen van de bekers te garanderen, wordt er per drankje een extra jeton van 1,20 euro gerekend. Die krijgt de bezoeker terug bij het inleveren. "De inspanningen van de voorbije jaren werpen wel duidelijk hun vruchten af. Zo daalde de afvalberg vorig jaar van 14 naar 8 ton. Vroeger was de hoop plastic afval van bekers gigantisch." Ook de eetstanden rond het Heymanplein doen het weer met échte borden en bestek. Op dat plein zijn er twee afwasstanden. Bezoekers wordt gevraagd hun afwas na het eten naar daar te brengen. (JVS)