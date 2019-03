Vijf wagens beschadigd bij twee ongevallen op Grote Baan Kristof Pieters

22 maart 2019

17u18 0 Sint-Niklaas Op de Grote Baan kwam het vrijdagnamiddag om iets over 15 uur tot tweemaal toe tot een ongeval. Daarbij raakten in totaal vijf voertuigen beschadigd.

Een eerste ongeval deed zich voor ter hoogte van de winkel Euroflora. Twee wagens, die een manoeuvre uitvoerden, kwamen frontaal met elkaar in aanrijding. De bestuurster van een Citroën liep lichte verwondingen op en verkeerde in shock. De bestuurder van de Mercedes bleef ongedeerd. Zijn wagen liep slechts blikschade op, terwijl de Citroën total loss was.

Door het ongeval ontstond er een korte file richting Sint-Niklaas. De bestuurder van een Ford Ka merkte de file te laat op en reed in op een Renault die als laatste stond aan te schuiven. Door de klap tikte de Renault zijn voorligger, een Nissan Juke aan. De twee laatste wagens liepen blikschade op, de Ford Ka was er erger aan toe en was rijp voor de schroothoop. Enkele betrokkenen hadden last van nekpijn, maar niemand moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zouden later zelf een dokter raadplegen. De brandweer kwam ter plaatse om brokstukken en gelekte vloeistof van de rijbaan te verwijderen.