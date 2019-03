Vijf tips voor dit weekend: The Sore Losers, de grootste indoor rommelmarkt en Dendermonde Carnaval Jeroen Desmecht

08 maart 2019

11u30 2 Sint-Niklaas Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

DENDERMONDE: Carnaval

Een week na Aalst is het ook aan Dendermonde voor haar jaarlijkse zondagstoet: ook aan de samenvloeiing van Dender en Schelde wordt namelijk al eeuwenlang carnaval gevierd. Zo zou de eerste omloop al uit 1678 dateren. Vrijdag worden de wagens officieel gedoopt. Zondag trekt de ‘cavalcade’ - zo noemen de inwoners hun stoet - door de straten van Dendermonde. Wie wil meevieren met prins Ben ‘Benno’ Buggenhout, wordt zondag verwacht om 14 uur aan de Gentsesteenweg. Let wél: de straten van de omloop zijn vanaf 12 uur afgesloten voor alle verkeer. Er geldt bovendien ook een parkeerverbod tot middernacht. Voor wie er niet genoeg van kan krijgen, is er maandag ook nog de traditionele lichtstoet met als apotheose ‘de verbranding van de Karnavalist.’ Meer informatie op www.carnavaldendermonde.be.

SINT-NIKLAAS: The Sore Losers in de Casino

De pannen van het dak spelen op Rock Werchter en Pukkelpop, op Tour gaan met Wolfmother, Boss Hog en Kaiser Chiefs en je stempel drukken op de Afrekening - de Limburgse rockers hebben ondertussen al een rijkelijk gevuld muziek palmares opgebouwd. Vrijdag kan u de heren van The Sore Losers bewonderen in de Casino in Sint-Niklaas. De band gaat met hun nieuwe plaat ‘Gracias Señor’ voor een meer groezelige bluessound, inclusief disco-tinten en het gebruikelijke zware gitaarwerk. Afspraak om 19.30 uur, tickets in voorverkoop aan 21 euro. Kot op stelten gegarandeerd. Meer informatie vindt u op /www.decasino.be/the-sore-losers-the-lazys

TEMSE: DJ-battle van de jeugdbewegingen

De verschillende jeugdbewegingen uit Temse zetten zaterdag voor het tweede jaar op rij hun beste beentje voor. Strijden doen ze voor een plaats op het DJ-eiland van Temse in de Wolken. Welkom vanaf 8 uur in Joc de Nartist. Vroege vogels worden beloond met een ‘special act’. De DJ-Battle zelf start om 9 uur met Chiro Overal (Déjà-vu) achter de draaitafels. Afsluiten doet Carnivore (Ibrahim). Ook de lokale scouts, KLJ en KSA tekenen present. Deelnemers maken kans op zowel een publieksprijs als een juryprijs: niet één, maar dus twee winnaars verzekerd. Meer informatie vindt u op de Facebookpagina van het evenement.

WIEZE: De grootste indoor rommelbeurs van Vlaanderen

De Oktoberhallen in Wieze zijn dit weekend het decor voor de Rommelbeurs. Niet zomaar een beurs, maar ‘de grootste indoor rommelbeurs van Vlaanderen’, aldus de organisatie. Met 6.000 vierkante meter, twee hallen en meer dan 240 verschillende standjes zéker een bezoekje waard voor wie dit weekend niet weet waarheen. In totaal worden zo’n 5.000 à 6.000 bezoekers verwacht. Zelf interesse in een plaatsje als standhouder? Neem dan gerust contact op met silviavanbrempt@oktoberhallen.be: er zijn momenteel nog 5 standplaatsen vrij op de beurs. Kostprijsje is 4 euro per vierkante meter voor twee dagen. Zowel op zaterdag als op zondag welkom van 10 uur tot 18 uur. Afspraak op Aalstersestraat 168 in Wieze. Een bezoekje kost u 3 euro aan de kassa of 2.5 euro met kortingsbon. Meer informatie vindt u op oktoberhallen.be.

AALST: Workshop strips uitbeelden met legoblokjes

Kinderen van 6 tot en met 9 jaar zijn zaterdag van harte welkom voor een workshop LEGO® Storystarter: met behulp van legoblokjes, -figuurtjes en -attributen leren de kinderen om hun eigen (strip)verhaal te vertellen. Met behulp van de coaches bouwen ze een begin-, midden,- en eindscène. Daarna gaan ze aan de slag met LEGO® StoryVisualiser. “Een kindvriendelijke applicatie waarmee je stripverhalen kan vormgeven”, aldus de organisatie. Toegang voor de workshop is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Afspraak aan de Utopia bibliotheek in Aalst, zaal Pupillen. Inschrijven kan via info@utopia-aalst.be. Meer informatie vindt u op www.utopia-aalst.be.