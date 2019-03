Vijf tips voor dit weekend: Schneebar XXL, Foute Vriend Begijn en een Grote Lenteschoonmaak Jeffrey Dujardin

29 maart 2019

09u42 0 Sint-Niklaas Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

SINT-NIKLAAS: Zondag is Dag van de Motorrijder

De lente is in het land en motorrijders halen hun stalen ros opnieuw van stal. Om hun vaardigheden op te frissen, organiseert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) daarom in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid deze zondag de Dag van de Motorrijder. De hele dag kunnen motorrijders op de Grote Markt in Sint-Niklaas gratis terecht om hun vaardigheden te testen en op te frissen, hun motor te laten nakijken en tips mee te krijgen om veilig de baan op te gaan. Ze krijgen ook informatie over opleidingen en verzekeringen. De Dag van de Motorrijder vindt plaats van 9 tot 17 uur op verschillende locaties, waaronder Sint-Niklaas. Deelnemen is volledig gratis. Het volledige programma, de exacte locaties en alle verdere praktische informatie, is terug te vinden op www.dagvandemotorrijder.be.

AALST: De allerheftigste après-ski soirée van Aalst

Aalst Carnaval is misschien achter de rug, maar dat wil niet zeggen dat de Aalstenaren stoppen met feesten. Wie dit weekend eens stevig uit de bol wil gaan, kan terecht op het ‘Schneebar XXL festival 2019’. Een waar après-skifestijn met een indrukwekkend line-up, waaronder Discobaar a schoeimoeder, en natuurlijk de bijhorende fake sneeuw. De drankjes zijn goedkoop, er zijn speciale acts voorzien en iedereen wordt uitgenodigd om de bijhorende feestkledij uit de kast te halen: “Dress like a mess.” Al dat drinken en feesten gaat natuurlijk niet samen met rijden. Daarom heeft de organisatie gratis partybussen voorzien, die vertrekken vanuit een tiental steden. Meer info en tickets kan je vinden op het Facebookevenement.

LEBBEKE: Foute Vriend Begijn Le Blue komt naar de Biekorf

De mensen die de zaterdagavond liever niet voor hun tv doorbrengen, kunnen terecht in CC de Biekorf. Daar komt Begijn Le Blue langs met een voorstelling: ‘Toch Bedankt’. Begijn is natuurlijk geen onbekende, hij werd bekend door het het televisieprogramma ‘Foute Vrienden’, presenteerde het kinderprogramma ‘Taarten van Begijn’, schreef een boek over wielrennen en maakt ‘Fwiet! Fwiet!’, een podcast over zijn passie vogelspotten. De man ziet in dat hij de wereld niet kan redden, dus begint Begijn met zichzelf. Hij brengt herkenbare huis-, tuin- en keukenverhalen met een scherp randje. Verhaaltjes over vallen, opstaan en toch dankbaar zijn: grappig en relativerend. Tickets: 15 euro. Zaterdag om 20 uur in CC de Biekorf. Meer info op de website van CC de Biekorf.

BERLARE: Een akoestische avond met Barbara Dex en Dolly Parton

Jolene, Jolene,… Kan u dit afmaken vol enthousiasme? Goed, dan staat er dit weekend in CC Stroming in Berlare iets voor u gepland. Zangdiva Barbara Dex en Gunter Verspecht (die u zeker zal kennen als frontman van Stash en de hit ‘Sadness’) komen samen met Jo Mahieu de grootste hits van Dolly Parton en Kenny Rogers spelen. Een intiemen, akoestische avond met vele hits, de strafste songs en vooral veel country. Zaterdag om 19.30 uur, in CC Stroming. Tickets kosten 15 euro. Meer info vind je hier.

SINT-PAUWELS: Sluit het weekend proper af met een lenteschoonmaak

Wie het dit weekend iets rustiger aan wil doen en tegelijkertijd de natuur een handje wil helpen, kan zondag terecht op de Grote Lenteschoonmaak van SinPals. Verschillende organisaties waaronder Veilig Sinpals, de Gezinsbond en Gezinssport Vlaanderen hebben de handen in elkaar geslagen in de strijd tegen zwerfvuil en willen graag hun steentje bijdragen voor een propere omgeving. Daarom is er zondag een grote opruimactie van zwerfvuil in Sint-Pauwels. Er zijn twee startplaatsen voorzien, één aan de kerk en op het plein in de Bagoniewijk. De organisatie zorgt voor vuilzakken en grijpstokken. Afspraak om 14 uur. Meer info kan je terugvinden op het Facebookevenement.