Vijf tips voor dit weekend: Eieren na Pasen, de Grootste rommelmarkt van Vlaanderen en dEUS Jeffrey Dujardin

19 april 2019

14u18 0 Sint-Niklaas Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

LOKEREN: De Paaskip werpt klokjes uit

Op de Lokerse Markt voor het stadhuis vindt zaterdag de jaarlijkse klokjesworp voor kinderen plaats. Alle kindjes tussen 2 en 8 jaar zijn welkom om deel te nemen aan deze mooie traditie. In ruil voor het opvangen van de klokjes die paaskip Charlotte uit de lucht laat vallen, krijgen de kinderen overheerlijke paaseitjes met fairtradechocolade in ruil. Ouders dienen hun kinderen verplicht aan te melden tussen 14.30 en 15 uur op het stadhuis. De klokjesworp met paaseitjes wordt gratis aangeboden door de Stedelijke Raad voor Feestelijkheden en GROS. Meer info vind je hier.

SINT-Niklaas: Eieren na Pasen

Net zoals de voorbije jaren vindt op het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas op paasmaandag 22 april het evenement ‘Eieren na Pasen’ plaats. Van 14 tot 18 uur is er heel wat te beleven in een speciaal ingerichte zone op het domein, aan de grote speeltuin. In totaal liggen er liefst 10.000 paaseieren klaar, net als 100 kilo kleinere paaseitjes. Kinderen kunnen er ook op zoek gaan naar gouden eieren die een prijs opleveren. Er is heel wat randanimatie: van grime, clowns en springkastelen tot klimmuren en een kinderdisco. Bumba komt ook langs. Meer info vind je hier.

SINT-NIKLAAS: dEUS en hun ‘Ideal Crash’

Wie na een weekendje zon eens goed wil rocken, kan zondagavond terecht in De Casino. De gekende Belgische rockgroep dEUS komt er een try-out spelen voor hun komende tour rond hun derde album, ‘The Ideal Crash’. Die bestaat twintig jaar en dat wordt gretig gevierd. De band rond Tom Barman kende een woelige periode toen het album werd gemaakt, met bezettingswissels en relatiebreuken. Maar ‘The Ideal Crash’ werd een underground succes en wordt nog steeds door Chris Martin van Coldplay en Guy Garvey van Elbow als inspiratiebron naar voren geschoven. Wil u de rockgoden aan het werk zien voor ze vertrekken op hun Europese tournee? Zondagavond om 20.30 uur, tickets kosten 40 euro. Meer info vind je hier.

WIEZE: Grootste indoorrommelmarkt van Vlaanderen

De Oktoberhallen van Wieze zetten dit weekend hun deuren open voor de ‘Grootste Indoor Rommelbeurs van Vlaanderen’. Op deze beurs kan jong en oud zijn gading vinden. Zowel verzamelaars als particulieren vinden er een massa verkoopstands om te vinden waar ze naar op zoek zijn. Met 6.000 vierkante meter aan rommelbeurs, verspreid over twee hallen, is de rommelmarkt zeker de moeite waard. De Indoor Rommelbeurs is te bezoeken op zaterdag en zondag, van 10 tot 18 uur. De toegang bedraagt 3 euro. De Oktoberhallen bevinden zich aan de Aalstersestraat in Wieze. Meer info vind je hier.

GREMBERGEN: Circus Pepino komt eraan

Circus Pepino komt langs in Grembergen. Het gezelschap slaat de tenten op op het Raymond Eeckhoudtplein. Circus Pepino geeft daar een voorstelling met een verschillende dieren. Er zijn onder andere pony’s en een kameel van de partij, maar ook clowns, jongleurs en acrobaten tekenen present. Voorstellingen vinden plaats op vrijdag om 18 uur, zaterdag om 16 uur, op zondag om 14 uur. Toegangskaarten kosten 10 of 15 euro. Reserveren kan via circuspepino@hotmail.com. Meer info vind je hier.